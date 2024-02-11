النائب علاء عابد: إدعاءات بايدن بشأن غلق مصر معبر رفح محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي: إن بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي زعم فيه تأخر مصر عن فتح معبر رفح، محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح النائب أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان في قطاع غزة، وتعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم، إلا أن هناك ظروفًا أمنية مُعقدة تُعيق فتحه بشكل كامل.

وأكد على أن مصر تُقدم مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، و تقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف لتخفيف الأزمات الإنسانية، وتُؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي، ببيان الرئاسة المصرية الذي أكد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ورفضها لأي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية.

وطالب النائب علاء عابد المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف حصارها الظالم على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.