عصام خليل عضوًا بمجلس الشيوخ بدلًا من سامح عاشور

وجه حزب المصريين الأحرار الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب إصدار قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضوًا بمجلس الشيوخ.

وقال حزب المصريين الأحرار: إن ثقة الرئيس الغالية نبراسا على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتور عصام خليل، أن جميع أعضاء الحزب جنوداً أمناء على خدمة الوطن العزيز في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار بلادنا ورخاء شعبنا.