الإسكان الاجتماعي يكشف عن طرح ألف وحدة سكنية للإيجار خلال الربع الأول من 2024

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد ألف شقة سكنية بنظام الإيجار سيتم طرحه خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفه، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار، موضحة بأن عدم توسع الدولة في شقق الإيجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالإضافة إلى تهالك الوحدات.

وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق أقر عدد من القواعد وهى أن الأولوية المتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الأخرى، موضحة بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.

وشددت رئيس مجلس صندوق الإسكان الاجتماعي بأنه لا تهاون في الاستغلال الغير سليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور سبع سنوات، وأنه لا تصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة، وأن التصالح في الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه بمبلغ 40 ألف جنيه، ومن الممكن تصل إلى 100 ألف جنيه لتحقيق الردع، قائلة: “علشان يفكر ألف مرة قبل ما يقدم علي هذا الفعل”.

مشيرة بأن الصندوق استطاع الحصول علي 2500 حكم على مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعة للإسكان الاجتماعي.