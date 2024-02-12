“الأفيال” أطاحت بالنسور الخضر وفازت بالتاج الأفريقي

من بعيد جدا، عادت كوت ديفوار الدولة المضيفة أمس “الأحد”، لتحرز لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة فى تاريخها، بعد فوزها على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية في أبيدجان.

بدأت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ “الأفيال” بهدفي فرانك كيسييه فى الدقيقة 62، وسيباستيان هالر العائد من مرض السرطان فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء، لتحقيق “الأفيال” التتويج باللقب الثالث بعد 1992 و2015.

وكانت كوت ديفوار، قد بدأت النهائيات الحالية بين المرشّحين، لكنها تلقت صفعة تلو الأخرى، وهزيمة مذلّة أمام غينيا الاستوائية 0-4 جعلتها تودّع نظرياً دور المجموعات بخسارتين. قدّم لها المغرب هدية بفوزه على زامبيا، فتأهلت كأسوأ أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ومع نهاية دور المجموعات، تمت إقالة المدرب الفرنسي جان-لوي جاسيه وتعيين مساعده إيميريس فاييه، استمرت الرواية العجيبة مع اقصاء السنغال حاملة اللقب بركلات الترجيح، بعد هدف تعادل متأخر من لاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسييه.

بعدها يدخل “الأفيال”، فصلا جنونيا آخر تحقق في ربع النهائي، بعدما تعادل المنتخب البرتقالي أمام نظيره منتخب مالي في الدقيقة الأخيرة، رغم لعبه منقوصاً منذ الدقيقة 43، ثم اقتنص هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع من الشوط الإضافي الثاني، فيما جاءت مواجهته الأخيرة مع الكونغو الديموقراطية في نصف النهائي أقل صخباً، حسمها العائد إلى التشكيلة الأساسية بعد تعافيه من الاصابة هالر.

وأصبحت كوت ديفوار أوّل دولة تخسر بفارق أربعة أهداف ثم تحرز اللقب، وأوّل دولة مضيفة تتوّج باللقب بعد ما توجت مصر في العام 2006.