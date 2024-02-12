القومي للمرأة يدرب فتيات حى الأسمرات على سبل مواجهة التحرش

فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حى الاسمرات، نظم المجلس تدريب بالتعاون مع مؤسسة سيف كيدز وإدارة المقطم التعليمية والتربية الاجتماعية، مستهدفا 100 فتاة من مدرسة تحيا مصر 1 بحى الاسمرات.

تضمن التدريب تعريف التحرش أنواعه وأسبابه، وركز على الأدوات التي يمكن استخدامها للدفاع عن النفس وكذلك التدخل من أجل حماية الغير، وإيقاف الأذي الذي يتعرض له بشكل أو بآخر، بالاضافة إلى كيفية مواجهة الاسعار والتثقيف الصحى والغذائي مع العمل على تغييرهم للنمط الصحي.

وجاء ذلك حرصاً من المجلس على تمكين المجتمع بالمعرفة والاليات لبناء انسان قادر على تغير العادات و الموروثات الاجتماعية والصحية و التغذوية الخاطئة التى تؤثر سلبا على صحة واقتصاديات الاسرة.