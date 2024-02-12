البرلمان يطالب وزارة الصناعة ببيان حول عدد مستشارين الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بيانا من وزارة التجارة والصناعة عن عدد المستشارين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم، وأوصت بتخفيض العدد، وبيانا عن قيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، وذلك بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: أول مرة في التاريخ أسمع أن في أي جهة يوجد هذا العدد من المستشارين القانونيين لها ، 8 مستشارين رقم كبير جداً، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال.

وأشار سالم إلى أن وزير الصناعة منذ توليه موقعة لم يلتقي مع الصناع للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، قائلا: “لم أرى أي تطور في الصناعة في عهدة ولم تحدث أي طفرة في عهد الوزير الحالي، تولى من سنة ونصف ولم نسمع أنه التقى الصناع في المناطق الصناعية واستمع إلى مشاكلهم ولم يزر أي مناطق صناعية في المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وهناك مصانع تعاني وتغلق “.

كما طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافاة اللجنة ببيان من وزارة الصناعة والتجارة بشأن بندي بدل الانتقال للسفر للخارج وتذاكر السفر، واللذان تجاوزا 3.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن سأل النائب مصطفى سالم، عن بند الحساب الختامي للوزارة بقيمة 2 مليون و585 ألف جنيه بدل انتقال للسفر للخارج، كما سألت النائبة ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة، عن بند يتجاوز مليون جنيه لتذاكر السفر للخارج.

وقال سالم: حوالي 3 مليون و600 ألف جنيه تخص بند السفر، نطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان عن هذا المبلغ يوضح المنصرف وأوجه الصرف من هذه المبالغ.

كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة ببيان عن بند مبالغ مدفوعة لذمة بدل سفر، والمقدرة بمليون و159 ألف جنيه.

من جانبها سألت النائب ميرفت مطر، عن بند بدل انتقال إلى العاصمة الإدارية والمخصص له أكثر من 4 مليون وما تم صرفه 2 مليون، وسبب عدم صرف المبلغ بالكامل، ورد ممثل الوزارة بأن الأمر كان متعلق بكتب دورية من مجلس الوزراء أن يتم الصرف من شهر مايو، ثم صدر كتاب دوري آخر يؤخر موعد الصرف.