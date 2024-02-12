نائب وزير الاتصالات أمام النواب: قانون جديد لإتاحة وتبادل البيانات والانتهاء من ربط 30 مليون برقم قومي

أعلن المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي ، أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تصنيف إتاحة وتبادل البيانات، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات واكتمال البيانات لدي جهات الولاية، ويساعد علي جذب الاستثمارات، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين في الوزارات والمصالح الحكومية المتشابكة، علاوة على التسهيل علي كافة القطاعات الحكومية والتنفيذية في الحصول علي البيانات بشكل ميسر وسهل.

وأضاف العطار خلال الاجتماع لمناقشة استراتيجيه التحول الرقمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القانون تم إرساله إلى وزارة العدل بعد وصول أخر تعليق من أخر جهة، وتم مراعاة اعتبارات الأمن القومي في مواد القانون الذي سيحدث نقلة تكنولوجيه كبيرة جدا، لأن البيانات في هذا العصر أغلى من البترول وأغلى من الذهب.

ولفت العطار إلى أن مصر ضمن الترتيب الأول في مستويات التحول الرقمي ضمن 63 دولة في المستوي الأول، وتقدمنا 8 مراكز في آخر تقرير، وهناك ترحيب علي مستوي الأعمال من الجهات المانحة الاتحاد الأوربي المعونة الأمريكية، والمعونة اليابانية.

وتابع نائب وزير الاتصالات: أن الوزارة أصدرت قانون الرقم القومي العقاري، وتم ربط 70% من شقق مصر في 15 محافظة، وهناك 40 مليون شقة في مصر هي الثروة العقارية حيث تم الانتهاء من ربط 30 مليون برقم قومي، وتم حصرهم من خلال عدادات الكهرباء مما يساهم في الحصول علي حق الدول، وسهولة التعامل علي العقار، موضحًا بان الثروة العقارية تمثل جزء كبير من المنظومة الاقتصادية.