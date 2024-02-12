كمال مرعي: المشروعات الصغيرة تمثل 85% من حجم المشروعات في مصر

قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب: إن المشروعات الصغيرة تمثل تقريبا 85% من حجم المشروعات فى مصر، وأن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى بأولوية في إستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية في محافظة بني سويف، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجامعة بني سويف، والجهات ذات الصلة، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة في كل مركز على حدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 للوقوف على نسب التشغيل في المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، وكذا رؤية جامعة بني سويف في إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأكد مرعي، أن المشروعات الصغيرة تساهم بقوة فى تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف لتوفير الدعم المالي وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سَنّ التشريعات التي تعمل على تذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه تم تعريف المشروعات الصغيرة بشكل مفصل، خاصة وان هناك خلط لدى البعض فى المفاهيم بشأن المشروعات الصغيرة، وهناك اعتقاد لدى البعض بأن المشروعات الصغيرة قاصرة على بعض الأنشطة التى تقوم بها بعض السيدات فى المنازل.