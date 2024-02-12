نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى السعودية 8 مارس المٌقبل

أعلن كل من الإتحادين المصري السعودي لكرة القدم، والشركة المتحدة للرياضة تلبية دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لإستضافة مباراة نهائي كأس مصر للموسم الرياضي 2022/2023، بين فريقي الأهلي والزمالك بمدينة الرياض يوم 8 مارس 2024،والتى تُعد واحدة من أهم الفعاليات الرياضية لموسم الرياض.

وأكد رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، أن هذه الخطوة تأتي دعماً لأواصر العلاقات بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وإستجابة لمطلب الجماهير المصرية المقيمة بالمملكة من ناحية، ومن ناحية أخرى مشاركة الجماهير السعودية الشقيقة هذا الحدث الكروي الهام.

وأوضح رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، سعيه لتوطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وأن استقطاب موسم الرياض للأحداث الرياضية الكبري، مثل كأس مصر ورعاية الكأس يمثل فرصة استثنائية وانعكاس لطبيعة التعاون المثمر.

ومن جهته أكد نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة المهندس سيف الوزيري، أن كأس مصر وهو أقدم مسابقة كروية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية، وأن أهميته تأتي ليس فقط من عراقته ولكن أيضاً من كونه يحمل إسم الدولة «كأس مصر».