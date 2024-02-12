تعرف على غيابات لاعبى الأهلي قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال إفريقيا

ما بين الاصابات والراحة السلبية وعدم القيد، ضربت غيابات عديدة صفوف لاعبى الأهلى، قبل لقائه المهم أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري والمُقرر لها يوم «الجمعة» المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب 10 لاعبين عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، وهم: عمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد، ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستولإصابة، وبيرسي تاو للراحة، حيث اشتكى من الإجهاد بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، ووصل لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع وحسمها منتخب البافانا بافانا لصالحه.

وعلى جانب آخر، تسافر بعثة الأهلي إلى الجزائر الأربعاء المقبل بدون الـ«10» لاعبين، حيث سيتحدد الموقف النهائي للاعبين الذين سيتم اصطحابهم في رحلة الجزائر خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، السفر قبل موعد المباراة بـ48 ساعة من أجل التكيف على الأجواء والظروف المحيطة بالمباراة، والتحضير للمباراة بشكل جيد، في ظل رغبة الجهاز الفني فى حسم المباراة جيدا وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في حسم صعود الأهلي إلى دور الثمانية الأفريقي.