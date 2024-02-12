استئناف الدوري الممتاز غدًا بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2023

تُستأنف غدًا الثلاثاء، مباريات الدوري الممتاز حيث تبدأ الجولة 12، بمباراتين هامتين في بداية الجولة، يترقبهما عشاق كرة القدم المصرية.

أولى هذه المباريات فى هذه الجولة، فيما بين فريقى الجونة والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، إضافة إلى مباراة سموحة والبنك الأهلي، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتُستكمل مباريات هذه الجولة بثلاث مواجهات يوم الأربعاء في تمام الرابعة عصرًا، بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وفي نفس التوقيت مباراة المقاولون العرب وإنبي، إضافة إلى مباراة بيراميدز وزد في تمام الساعة السابعة من نفس اليوم.

وفي آخر أيام هذه الجولة، تُقام مباراة بلدية المحلة ومباراة مودرن فيوتشر في تمام الساعة الرابعة عصر «الخميس» المقبل، ثم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة.

وكانت رابطة الأندية، قد قررت في وقت سابق، تأجيل مباراة الزمالك وفاركو ومواجهة الأهلي والداخلية، من أجل خوض مباراة القمة المؤجلة من الجولة العاشرة، والتي كان مقررًا لها «الخميس» المقبل، قبل أن يتم تأجيلها هي الأخرى بسبب المواجهات الإفريقية.