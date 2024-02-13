رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف تطوير واستمرار العلاقات مع شركة VGS لتناقل الخبرات في مجال تنمية السياحة العلاجية 

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيدة سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس شركة Voyager Global Solutions (VGS)، والدكتور حسام شرف الدين، المدير التنفيذي لشركة لوتس للسياحة الصحية، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتناقل الخبرات بين الجانبين في مجال السياحة العلاجية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والفحوصات والاستشارات الطبية للوافدين الأجانب من أوغندا ودول شرق أفريقيا من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات السياحية الأكثر ترددًا للسياحة العلاجية مثل الأقصر وأسوان وجنوب أسوان، والساحلية مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، الإمكانات التي تتمتع بها المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظات المذكورة، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية معتمدة دوليًا ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة ومجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية وكوارد صحية ومراكز تميز في مختلف التخصصات الطبية وباقات علاجية بأسعار تنافسية تؤهلنا لتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية تتميز بتقديم خدمات صحية واستشارات طبية وتجارب علاجية استثنائية وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية تتجاوز توقعات العملاء والوافدين للسياحة العلاجية، وتابع: أن استثمارنا في الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتحقيق التطور المستدام في القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة لرئيس شركة VGS لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية والإطلاع على تجهيزاتها وخدماتها الطبية والعلاجية، كما وجه الدعوة لرئيس VGS للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية المقرر انعقاده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر مارس المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السبكي،أن التعاون المرتقب مع VGS يعد خطوة نحو مستقبل أفضل للرعاية الصحية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة العلاجية في المنطقة، متابعًا: نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الدولية لتنمية السياحة العلاجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتنمية الموارد وتعزيز الاقتصاد.