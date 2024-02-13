غدا..انطلاق معارض أهلا رمضان بالمحافظات 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق معارض أهلا رمضان منتصف فبراير الجاري في أغلب المحافظات ،بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة بالإضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها

وأشار الدكتور “علي المصيلحي ” وزير التموين والتجارة الداخلية الى وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع ، واضاف ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً.

و تلقى وزير التموين تقريراً حول مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية واكد التقرير ان الشركة سوف تقوم بطرح شنطة اهلا رمضان تبدأ بـ 6 اصناف وتنتهي بـ 10 اصناف حسب الطلب تشمل السكر والارز والزيت والمكرونه والشاى والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى بالإضافة الى توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد ان يقوم بشرائها.

وأكد التقرير ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة.

وأشار احمد كمال – المتحدث الرسمى معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن التقرير شمل ايضاً طرح 55 الف طن سكر بالمعارض، و17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن ارز، واكثر من 10 الاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 الف طن سكر تمويني و43 الف طن زيت تمويني ، و25 الف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف .