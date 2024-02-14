حملات توعية وخدمات تأهيلية وتمكين اقتصادي للحماية من تعاطي المخدرات بالمناطق المطورة 

دشنت وزارة التضامن الإجتماعي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة “روضة السودان” بمحافظة الجيزة

تستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض ،وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج .

وتتضمن المبادرة اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ويتم تنفيذ المبادرة في كافة المناطق السكنية الجديدة “بديلة العشوائيات” على المستوى القومي حيث استهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق “حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد” وكذلك المناطق الجاري تطويرها ، كما يتم تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات

ويتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة “روضة السودان ” ،بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار “أنت أقوى من المخدرات” ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر بالمنطقة لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان ” 16023 ” لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة

وتأتي المبادرة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة “بديلة العشوائيات” ،حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة ” بديلة العشوائيات ” الأسمرات ، والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة ، وأهالينا ، وحى الضواحى ببورسعيد وبشاير الخير .