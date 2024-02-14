عمرو عثمان: افتتاح 6 عيادات لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية بالمناطق المطورة

أكد الدكتور “عمرو عثمان “مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق “16023 ” لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات” الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان ” ،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض

وأوضح عثمان ” انه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة ” روضة السودان ” بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج