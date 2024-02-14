الإعتداء على الأطباء مازال مستمرا ..واقعة تعدي ثالثة بمستشفى المطرية 

شهد مستشفى المطرية التعليمى واقعة اعتداء لفظى ومحاولة تعدى جسدى من قبل بعض الأهالى على طبيب عظام بالطوارئ ،وتم عمل محضر بالواقعة و محضر منشأة . وتم عرض المتهمين علي النيابة يوم الأحد،و أقرت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق أوضحت نقابة أطباء القاهرة أن هذه تعتبر واقعة الاعتداء الثالثة فى أقل من شهرين ،الواقعة الأولي تم الاعتداء اللفظي والجسدي علي طبيبة أطفال ، وتم ضبط المتهمة وحبسها . والطبيبة تنازلت رفقا بابنة المتهمة التي تبلغ من العمور شهور قليلة ،والواقعة الثانية من حوالي ثلاثة أسابيع حيث تم التعدي علي طبيب رعاية مركزة . والمتهم تعدي عليه بالضرب وأصابه بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ ودخل عملية جراحية عاجلة بالمخ . والمتهم حاليا محبوس ١٥ يوم علي ذمة القضية وبالنسبة للاتهامات الموجهة للمتهم في هذه القضية :

استعراض القوة ، وإحداث إصابات بالطبيب ويحتاج لعلاج أكثر من ٢١ يوم ، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله ،وتم تحديد جلسة الخميس القادم 15 فبراير لمحاكمة المتهم في هذه الواقعة بمحكمة المطرية

ويتابع هذه التحقيقات مستشار نقابة أطباء القاهرة محمود عباس ومستشاري هيئة المستشفيات التعليمية أكرم نعيم و محمد حلمي البري و يحيي حسين

وتثمن نقابة أطباء القاهرة الدور الفعال لكل الجهات المعنية في هذا الموضوع وتخص بالشكر رئاسة هيئة المستشفيات التعليمية وإدارة مستشفي المطرية التعليمي وقسم شرطة المطرية ، ونفتخر جميعا بالدور الفعال للنيابة العامة والقضاء الشامخ .

ويؤكد مجلس النقابة علي المساندة والدعم الكامل للأطباء الذين تم الاعتداء عليه ، وتطالب الجهات المعنية بتوفير الحماية الكاملة والتأمين الفعال للمستشفيات والمنشآت الصحية كونها من أهم المؤسسات الحيوية بالدولة