وكيل التضامن بالمنيا: صدور خطاب سيارة مجهزة سبب ايقاف معاش كرامة لذوي الإعاقة

أكد “ياسر بخيت” وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنيا، أن وزيرة التضامن أصدرت قرارًا بإعفاء الإعاقات الشديدة من إجراء قومسيون طبي والإكتفاء بالتقرير الطبي الحديث من أي مستشفى حكومية أو تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة، إلى جانب التقييم الوظيفي، لافتًا إلى أن القرار حدد هذا الاستثناء في ١٣ إعاقة فقط, وذلك في إطار التخفيف على الاشخاص ذوي الاعاقة عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بمحافظة المنيا بعنوان “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم”

وأوضح “وكيل وزارة التضامن أن محافظة المنيا بها ١٣ مركز تأهيل، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة على مستوى محافظة المنيا تجاوز ٣٨ ألف متقدم.

وأشار إلى أن أغلب الشكاوى التي ترد إلى المديرية تدور حول إيقاف معاش كرامة، وأرجع ذلك لصدور خطاب سيارة مجهزة للشخص ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أن هناك حضانات في المنيا وأبو قرقاص للأطفال من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مؤسسات التثقيف الفكري.