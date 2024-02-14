“أميـــرة العــســولــي” بقلم أشرف بيدس

عندما انطلقت د. اميرة العسولي لانقاذ مصاب ينزف, سقطت في تلك اللحظة كل مشاهد هوليود الكاذبة حول المرأة الخارقة والمستحيلة والاستثنائية والحديدية والمدككة والمستنسخة.. وتلاشت كل أفلام الحركة والاكشن, كان من الممكن أن تصيبها رصاصة تودي بحياتها من الوابل المنهمر من القناص المختبئ خلف خيبة ذعره وهلعه, لكنها لم تبال وقفزت علي الأسفلت في سرعة البرق متجاوزة 75 عاما من الاحتلال البغيض, وكأنها فراشة من الجنة تحرسها الملائكة, أو سهم أطلق من رمح فارس عربي مغوار فأصاب الغطرسة الصهيونية في مقتل وأركعها في وحل غزة.

د. أميرة العسولي وجه من وجوه نساء غزة المضيء بوهج من السماء, حمتها رعاية الله وسلمتها في عملية اعجازية لم تتعد ثوان قليلة, لكنها رسالة لكل الواهمين بأنهم لن يعيشوا في سلام.. فهي لم تخش الموت وتأهبت للشهادة منذ زمنا ليس بالبعيد, وتعلم أن العقاب جماعي وهي جزء من هذه الجماعة التي اختارها الله وابتلاها, أن بطولات نساء فلسطين عامة وغزة علي وجه الخصوص فائقة الروعة والايثار, ربما الكاميرا التقطت هذه التفصيلة, لكن سجل التضحيات ملئ بالأعمال البطولية, أن ما فعلته د. اميرة ليس عملا بطوليا ولكنه واجب تشرف به وتمارسه كل يوم ومعها كتيبة من المحصنات الملهمات.

في سباق غزة 100 متر عدو وغير المصنف في الاولمبيات والمحافل الدولية فازت المرأة الفلسطينية بالمركز الأولي دون منازع أو منافس, وتسلمت الجائزة عن كل نساء فلسطين الدكتورة أميرة العسولي.