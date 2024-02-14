ماجدة موريس تكتب :عن الرجال والبنادق

تسع قصص قصيرة، سماها كاتبها لوحات، وقال: (أردت منها أرسم الأفق الذي أشرق فيه الرجال والبنادق، والذين -معا -سيرسمون اللوحة الناقصة في هذه المجموعة) أنه غسان كنفاني الكاتب والروائي الفلسطيني الذي ولد في (عكا) وعاش طفولته في (يافا) القريبة منها، وهاجر مع أسرته عام النكبة وإعلان دولة إسرائيل عام١٩٤٨وكان طفلا في الثانية عشرة وقتها، وكان سبب الهجرة هي مذبحة (دير ياسين) التي قامت بها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين.

رحل إلي جنوب لبنان ثم انتقل إلي دمشق والتحق بكلية الآداب بها ولكنه لم يكملها ليذهب إلى العمل مدرسا في مدارس وكالة غوث اللاجئين، وبعدها ينضم إلي حركة القوميين العرب التي تأسست عام١٩٥٣، ويذهب للعمل مدرسا بالكويت، وبعدها يبدأ في نشر قصصه ومقالاته، ويتفرغ للعمل بالصحافة، ويؤسس جريدة (الهدف)عام ١٩٦٩وبعد ثلاث سنوات فقط تغتاله مخابرات إسرائيل عام ١٩٧٢وعمره ٣٦عامًا، ليترك إرثا أدبيًّا مهمًا يدور كله عن الهجوم الإرهابي قبل عام١٩٤٨، وتسليم جيش الانتداب الإنجليزي فلسطين إلي أفواج القادمين إليها من يهود العالم (الذين جاؤوا بحجة أنها بلد بلا شعب) وظهور العصابات الصهيونية بسرعة من بين هؤلاء المهاجرين لتبدأ في ضرب أبناء البلد ودفعهم للهروب وترك وطنهم، (وهو ما استمر حتي اليوم علي مدى ٧٥عاما كاملة)، ويستمر منذ ٧ أكتوبر الماضي لليوم، وبنفس الوسائل، هجوم جيش الاحتلال على غزة، وهجوم المستوطنين (المهاجرين) على مدن الضفة الغربية، واستكمال عمليات القتل الجماعي، والتطهير العرقي حتي يهرب ما تبقى من الفلسطينيين من بلدهم، أو يموتون حرقا وجوعا وعطشا لان دولة الاحتلال ترفضهم، وتريد نزع كل أرضهم مترا مترا.

ما تبقي لكم

صحا أصحاب المنزل على أصوات حادة في الشقة وغرباء يطالبونهم بالخروج منها قبل أن يتم هدمها وهدم العمارة كلها، تسرع الأسرة بالخروج لتنجو وبعد خروجها تكتشف أنها لم تأخذ صغيرها الرضيع فتقرر العودة لإحضاره، لكن العدو يحاصر(حيفا) ويمنع عودة أهل المدينة إليها تماما، كانت حيفا واحدة من أكبر وأجمل المدن وقتها، وأراد المحتل أن يستأثر بها لمهاجرين، وهكذا ظل الأب والأم والابن في حالة غضب وألم والسنوات تكر متلاحقة حتي سمح المحتل لأهل المدينة بالعودة إليها، وطارت الأسرة إلي مدينتها القديمة (بعد عشرين عاما)، والى البيت.، والى الشقة، وسألت عن الابن (خلدون) الذي تركته رضيعا، فأخبرتها العائلة اليهودية انه غير موجود، وان الموجود هو ابنها، ولم تجد أي محاولات لاسترجاعه فقد أصبح منتميا للعائلة الأخرى، لا يعرف أصوله، ولا يعرف غير الأم التي ربته، وهكذا خسرت الأسرة الابن، والمدينة معًا.

(عائد إلي حيفا ) إحدى الروايات المهمة التي كتبها كنفاني عن أحداث النكبة وخروج أهله من بيوتهم قسرا في كل المدن، وغيرها كتب روايته (ما تبقي لكم) حول ذات القضية، التهجير القسري من البيت، والقرية، والمدينة واحتلالها وطرد السكان إلي الشارع وفرض الرحيل عليهم أو قتلهم، أما (رجال في الشمس) التي أخرجها مخرجنا الكبير (توفيق صالح ) في فيلم روائي طويل باسم (المخدوعون )عام ١٩٧٢ فتقدم صورة أخرى للنكبة من خلال مجموعة من الشباب الفلسطيني لا يجد عملا في مخيمات التهجير فيقررون الذهاب إلي الكويت للعمل، ويركبون في عربة نقل بضائع، وحين تقترب من أي حدود تغلق عليهم لأنهم بلا أوراق رسمية، وفي احد المرات يطول الانتظار عند الحدود، وتطول أزمتهم مع مكان مغلق وبلا هواء إلي أن تنتهي تأشيرة العبور، لكن بعد أن ماتوا جميعا، فيلم مهم ، ومؤثر، ويعبر عن جزء من تاريخ الفلسطينيين مع النكبة والاحتلال، والآن بعد كل ما رأيناه عبر أربعة شهور وحتي اليوم من حرب علي نفس الشعب تشنها نفس العصابات التي تحولت إلي دولة بواسطة قوى الاستعمار العالمي وأولها أمريكا ومقولة رئيسها الصريحة (لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها)، وحجة (الدفاع عن النفس) التي تبرر بها ضخ المساعدات العسكرية بلا حدود، ما هو المفترض منا كمصريين، وكعرب، بل كبشر، أن نفعله؟ وكيف أصبح العالم على هذا الاختلال غير المسبوق في معايير الدول الكبرى التي ترى العدوان والضحايا يوميا، ولا تقل لا للمعتدي الغاشم، صحيح أن لهذا العدوان فائدة هو فضحه لإسرائيل وعنصريتها وكذبها الكامل أمام شعوب العالم كلها، لكن إلى متي تنقل إلينا الشاشات كل لحظة صور الموت والانقاض وهدم البيوت والمستشفيات وخروج البشر في الشوارع بحثا عن مأوي، وكأن ١٩٤٨ تتكرر، والتاريخ يعيد نفسه والإبادة الجماعية تستمر. إلى متى نرى موت الأطفال على هذا النحو!! وهل هناك أمل في هذا (النظام العالمي) بعد اليوم؟