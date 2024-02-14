رغم مطالبة صندوق النقد الدولى بعدم التسرع فى البيع وزير المالية: 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية العام الحالي

قال محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تستهدف الحصول على 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الجاري، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة» بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت أن الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، ومن ضمن ذلك على برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب في أن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف «معيط» أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا فى الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع: «حريصون على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة».