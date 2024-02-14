جودة عبد الخالق فى رسالة إلى الرئيس: حذار من التعويم!

التعويم سيغرق اقتصادنا وسيهتز بعنف الاستقرار الاجتماعى والسياسى تدهور قيمة الجنيه سيطلق موجة عاتية من التضخم ويرفع خدمة الدين ويزيد أعداد الفقراء الاقتصاد يجب أن يدار بالإستراتيجيات والسياسات وليس بالمبادرات والمشروعات

مجموعات المصالح في الداخل والخارج يديرون الاقتصاد على حساب الشعب المطحون

طرحت برنامجًا من 10 نقاط لإنقاذ مصر لكن الحكومة لا تحب أن تسمع إلا صدى صوتها

منذ شهر تقريبا قلت في هذا المكان أن “السؤال يتردد على لسان كل المصريين وغيرهم: نُعَوِّم أو لا نُعَوِّم؟” وقلت أيضًا: “التعويم ليس هو الحل. فالخلل في قيمة الجنيه هو مجرد عَرَض؛ أما المرض فيكمن في إدارة الاقتصاد. فإذا عومنا الجنيه دون تصحيح الخلل في إدارة الاقتصاد، سيغطس الجنيه ويتدهور الاقتصاد. وإذا كان صندوق النقد يقول لنا: عَوِّمُوا تَصِحُّوا، فإنى أقول: إن عَوَّمْنا سنغرق!” فها هي مديرة صندوق النقد الدولى تصرح الأحد الماضى بأن على مصر أن تجعل سعر صرف الجنيه يتحدد بقوى السوق: يعنى على المكشوف مصر تعَوِّم الجنيه. وأنا أكرر اليوم تحذيرى من تعويم الجنيه. وأوجه كلامى للسيد الرئيس:” إذا كان أهل مكة أدرى بشعابها، فنحن أعلم بأوضاع اقتصادنا من صندوق النقد. وإذا عَمِلنا بـ “نصيحة” السيدة جورجيفا وخبرائها وعومنا الجنيه، فسيغرق اقتصادنا، وسيهتز بعنف استقرارنا الاجتماعى والسياسى. وهنا يكون أمننا القومى على المحك”. أنا لا أبالغ، ولكن هذا هو رأيي أنقله إلى أعلى سلطة في البلد مدفوعًا بالحس الوطني ومُسلحًا بالعلم والخبرة.

ولكن ليس معنى رفض التعويم أن نبقى محلك سر. فطالما كتبت ونشرت وطرحت برنامجًا من 10 نقاط لإنقاذ الاقتصاد المصري. وحاولت باستماتة أن أعرض خطوطه العريضة في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِدَ في أكتوبر 2022. ولكن دون جدوى؛ فالحكومة للأسف لا تحب أن تسمع إلا صدى صوتها هي. ولكنى أوضح هنا لماذا أرى أن التعويم سيزيد الطين بلة ويغرق سفينة الاقتصاد التي لا تحمل أي قوارب نجاة للفقراء والطبقة الوسطى! وستكون المسئولية على الرئيس، الذي هو في حكم ربان السفينة. باختصار.

أولًا: إن التعويم لن يؤدى الى زيادة الصادرات وتقليل الواردات وبالتالي تخفيض العجز الخارجي، لأن هيكل اقتصادنا يجعل شرط المرونات (والمعروف للاقتصاديين بشرط مارشال-ليرنر) غير متحقق.

ثانيًا: إن الميزة التنافسية التي يمكن أن تتحقق لصادراتنا بفضل تخفيض قيمة عملتنا سيقضي عليها ارتفاع تكلفة الإنتاج، لأن نسبة المكون الأجنبي في إنتاجنا عالية جدًّا.

ثالثًا: إن تدهور قيمة الجنيه مع التعويم سيطلق موجة عاتية من التضخم، مما يرفع كثيرًا من مبالغ خدمة الدين في الموازنة ويزيد أعداد الفقراء.

رابعًا: إن التعويم سيجعل ثروة المصريين المعروضة للبيع طبقًا لما يسمى “برنامج الطروحات” بتراب الفلوس، مما يعني مزيدًا من إفقار المصريين وإثراء الأجانب: يعني كما قال أمير الشعراء حرامٌ على بَلابٍلِهِ الدَّوْحُ .. حلالٌ للطير من كل جنس!

مربط الفرس هو سوء إدارة الاقتصاد. هناك تفصيلات كثيرة تحت هذا العنوان. فاقتصاد مصر يدار بالمبادرات والمشروعات، وليس بالإستراتيجيات والسياسات. وتدبير الحكومة لشؤون الاقتصاد يغلب عليه أسلوب المهندسين والمحاسبين وليس فكر الاقتصاديين. ولا توجد جهة وطنية تدير اقتصادنا: لا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا وزارة التجارة والصناعة. فظني أن من يدير اقتصادنا هم مجموعات المصالح في الداخل والخارج، وعلى حساب الشعب المطحون. وقد جاء ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد خلال الفترة 23-25 أكتوبر 2022، ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار مؤشر لقيمة الجنيه المصرى مقابل الذهب وعدد من العملات الرئيسة لأهم الشركاء التجاريين؛ وضرورة تحقيق وحدة الموازنة العامة للدولة بغية تحقيق استدامة المالية العامة وضمان الحوكمة الاقتصادية؛ ووضع ضوابط واضحة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية لتجنيب الاقتصاد الصدمات المفاجئة. لكن تلك التوصيات ما زالت حبرًا على ورق!.

كما أن الحوار الوطني، ناقش توصيات محددة في هذه المجالات وغيرها. ولكني أتوقف عند أهمها في الظرف الراهن وربط الجنيه بسلة عملات وإدارة المنظومة بقدر من المرونة، وليس التعويم الذى لا تتوافر شروطه في مصر الآن.

ختامًا، فإن الاقتصاد في أي بلد ينطلق دائمًا في إطار نظام سياسي ومجتمعي مُحَفِّز. ولذلك فإن الأمل معقود على الحوار الوطني الذي انطلق مجددًا السبت الماضي. فهذه مناسبة مهمة لاستكمال ما بدأناه للخروج بأجندة إصلاح شامل: اقتصادي وسياسي واجتماعي. وعندها، فإن الاقتصاد المصري لن يخرج فقط من عنق زجاجة الدولار، ولن ينجو فقط من قبضة صندوق النقد الدولي وعُصْبِة الدائنين. بل إن المارد المصري سوف يخرج من القمقم. وهذا ما أراهن عليه.