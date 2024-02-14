ريال مدريد يفوز على لايبزيج في عقر داره بهدف «ماركة روبن»

استطاع ريال مدريد الإسباني تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على حساب لايبزيج الألماني، مساء أمس «الثلاثاء»، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد للفريق الملكي لاعبه إبراهيم دياز، في الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب «ريد بول ارينا» بمدينة لايبزيج، وجاء الهدف على طريقة الهولندي آريين روبن بعد توغل دياز من الجهة اليمنى، مراوغا مدافعي لايبزيج قبل أن يرسل تسديدة يسارية في أقصى الزاوية اليسرى، عجز الحارس بيتر جولاشي عن التصدي لها.

وكان الفريق الألماني قد سجل هدفًا مبكرا سجله بينيامين سيسكو، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد تداخل زميله بينيامين هنريكس مع الحارس أندريه لونين.

فيما استطاع ريال مدريد تحقيق فوزه السابع على التوالي في دوري الأبطال هذا الموسم، محافظا على علامته الكاملة حتى الآن، وهى أول مرة منذ موسم 2014-2015، التى يحقق فيها الريال الفوز بأول 4 مباريات خارجية بدوري الأبطال، وذلك بعدما ضم لايبزيغ لقائمة ضحاياه، التي تشمل نابولي، سبورتنغ براغا ويونيون برلين.

وبهذه النتيجة يقترب فريق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري الأبطال «التشامبيونز ليج» برصيد 14 لقبا، من الدور ربع النهائي للبطولة بعد هذا الفوز، خاصة وان مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم «الأربعاء» 6 مارس المقبل، في ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة مدريد.