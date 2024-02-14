برلماني: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية دفاعًا عن أمن مصر القومي

أكد النائب عمرو القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشعب المصري يقف كاملًا خلف القيادة السياسية في أي قرارات وإجراءات ستقوم باتخاذها دفاعًا عن أمننا القومي وحدودنا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية التي يسعى لها اليان الصهيوني المحتل.

وأضاف: أن الكيان الصهيوني يستفز مشاعر المصريين والعرب أجمع بالهجوم على رفح المكتظة بالسكان الفلسطينيين ، وإحداث كوارث إنسانية غير مسبوقة ، مؤكدًا أن هذه التصرفات تدل على الإجرام الذي يتمتع به وانتهاكه لكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان.

مشددًا على أن الشعب المصري في الأزمات يظهر معدنه، ويقف على قلب رجل واحد، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تواجهه إلا انه يدعم قيادته السياسية في أي قرارات ستقوم باتخاذها.

واختتم القطامي، بالتاكيد على ثقته التامة بأن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك المخططات وندرك جيدًا أننا قادرون على حفظ أمننا القومي، مشددًا على الدعم الكامل للقيادة السياسية والوقوف خلفها صفًا واحدًا لمواجهة ما يحاك ضد الدولة المصرية وتصفية القضية الفلسطينية.