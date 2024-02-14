النائب وحيد قرقر: مخطط التهجير مرفوض ومصر قادرة علي حماية أمنها القومي

قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن ما يحدث بمدينة رفح الفلسطينية من استهداف للمدنيين، هو استمرار وإصرار من الاحتلال الإسرائيلي علي ارتكاب مجازر جماعية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل الصمت الدولي أمام ما يحدث من انتهاكات غير آدمية للشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن الاحتلال الإسرائيلي مدعوم من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية التى تصمت أمام تلك المجازر، منتقدا محاولة الرئيس الأمريكي، تبرئة إسرائيل من منع دخول المساعدات لقطاع غزة خلال مؤتمر صحفي مؤخرا.

كما انتقد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تصريحات بعض الوزراء والمسئولين المتطرفين من الجانب الاسرائيلي ضد مصر، مشيرا إلي أن تستهدف تصعيد الأزمة والقضاء علي أى محاولة للاحتواء والحل، من أجل الضغط للحصول علي أكبر قدر من المكاسب وتنفيذ مخطط التهجير.

وتابع وحيد قرقر، أن محاولات استفزاز مصر، من خلال تلك التصريحات أمر غير مقبول، فمصر قادرة على حماية أمنها القومي ومستعدة لكافة السيناريوهات.

وأضاف وكيل لجنة النقل، كما أن مصر موقفها واضح من مخطط التهجير، وسبق وأعلنته القيادة السياسية، وهو أمر مرفوض تماما حفاظا علي القضية الفلسطينية والتصدى لمحاولات تصفيتها.

وتابع: أن مايقوم به الاحتلال من مجازر، يتطلب وقفة من المجتمع الدولى، لحماية الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر، والحفاظ على ماقامت به مصر خلال الفترة الماضية من جهود للتهدئة وحل الأزمة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين.