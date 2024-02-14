مانشستر سيتي مُهدد بالطرد من دوري أبطال أوروبا

بسبب فريقا الأرسنال وليفربول، هناك صدمة قوية فى انتظار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويأتى حاليًا فريق مانشيستر سيتى بقيادة المدرب بيب جوارديولا، فى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين خلف ليفربول المتصدر وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الثالث.

وتأتى اللوائح الجديدة لدوري الأبطال، والتى تجعل احتلال المركز الخامس في البطولة كافيا للتأهل إلى المسابقة، ولكن هناك تحولا مفاجئا في الأحداث قد يمنع سيتي من المشاركة حتى لو احتل أحد هذه المراكز.

وبحسب موقع «Sportbible» الرياضى، والذى سلط الضوء على امتلاك مجموعة السيتي لكرة القدم حاليا حصة قدرها 47% من نادي جيرونا الإسباني، الذي أصبح قريبا من التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم باحتلاله المركز الثاني في «الليغا» الإسباني، أنه وبموجب قواعد الملكية الحالية، فإن مشاركة جيرونا ستخلق مشكلة كبيرة لمانشستر سيتي بسبب الانتماء لنفس الشركة.

المثير أن هذا الأمر سيحدث في حالة نادرة وهي احتلال سيتي لمركز في الدوري الإنجليزي أقل من المركز الذي سيحتله جيرونا على الجانب الآخر في الدوري الإسباني، لذلك سيؤثر ليفربول وأرسنال بشكل مباشر على هذا الأمر باعتبارهما الثنائي الأشرس في الصراع على البريميرليج.

أما فى حالة إذا جاء السيتي وجيرونا فى نفس المركز، فيمكن للفريق الإنجليزي الوصول لأن إنجلترا هي الدولة الأولى بتصنيف الاتحاد الأوروبي في قائمة الوصول للمسابقات الخاصة به.

وأضاف التقرير، أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمراقبة الوضع حاليا، ويقيم الروابط بين جيرونا ومانشستر سيتي، ولو أثرت هذه العلاقة على حظوظ الفريق الإنجليزي، قد تضطر مجموعة سيتي إلى تقليص حصتها في جيرونا الإسبانى.