فيلات ودولارات وأعلى وسام بالبلاد.. تكريمًا لنجوم كوت ديفوار أبطال إفريقيا 2023

في حفل أسطورى فخم بالقصر الجمهوري، تم تكريم نجوم منتخب كوت ديفوار ومدربهم إيميرس فاييه، احتفاءًا بفوزهم بلقب كأس إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخهم.

ويُذكر أن كل عضو من الفريق، قد تلقى مكافأة قدرها 50 مليون فرنك إفريقي «ما يعادل 82 ألف دولار»، بالإضافة إلى «فيلا» بالقيمة ذاتها، فيما تم منح المدرب إيميرس فاييه الذي انتشل الفريق من الهاوية إلى قمة النصر، ضعف المكافأة بـ100 مليون فرنك إفريقي، أى ما يُعادل «164 ألف دولار» تقديرا لجهوده البطولية.

وكان رئيس ساحل العاج «الحسن واتارا»، قد صرح في خطابه الملهم أمام الأبطال قائلًا: «لقد أسعدتم الشعب العاجي بأكمله»، مؤكدًا تقدير الدولة لإنجازهم بمنحهم الوسام الوطني، وهو أرفع وسام في البلاد.

فيما أصبح المدرب إيميريس فاييه أول مدرب في تاريخ بطولة كأس أمم إفريقيا يتوج باللقب دون أن يتولى قيادة الفريق الفائز منذ بداية المسابقة، حيث تولى قيادة «الأفيال» عقب المباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات، والتي خسرها الإيفواريون برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية.

ومن ناحيى أخرى، فقد شهدت العاصمة «أبيدجان» احتفالات كبيرة، حيث خرجت الجماهير بأعداد غفيرة إلى الشوارع، تحمل الأعلام ومرددة الأهازيج والأناشيد الوطنية، في مشهد يعكس الفخر والانتماء، وامتلأ ملعب «فيليكس بواني، والذى كان مركزًا للاحتفالات، حيث تجمع الآلاف للترحيب بأبطالهم في موكب خاص جاب شوارع المدينة.