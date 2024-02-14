تعرف على سر غياب حازم إمام عن جلسة توقيع عقود حسام حسن لتدريب «الفراعنة»

ما بين مؤيد ومعارض لقرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، بشأن تولى حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب «الفراعنة»، فقد تغيب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام، وكذلك تغيب محمد بركات ومحمد أبو الوفا وعامر حسين عن جلسة توقيع العقود مع حسام حسن وجهازه الجديد لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد حازم إمام أن سبب تغيبه هو انه يُعاني من كورونا، وأن سبب غياب محمد أبو الوفا هو أنه يتواجد حاليًا في دبي مع منتخب الشاطئية، أما فيما يخُص بمحمد بركات وعامر حسين فلديهما ظروف خاصة.

كما تم تأجيل جلسة تقديم حسام حسن وجهازه في منتخب مصر لغدٍ «الخميس»، وتم توقيع العقود لبداية عهد جديد للكرة المصرية، وتم الإفصاح عن الجهاز الفني مع العميد بشكل كامل، وكل ما علينا الآن، هو العمل مع المدير الفني الجديد وتهيئة الأجواء السليمة، وعدم اختلاق الأزمات والبحث عنها.

وفى تصريحات متلفزة، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومي، أن عدم حضور الثنائي حازم إمام ومحمد بركات توقيع التوأم حسن لعقود تدريب منتخب مصر لظروف خاصة وليس لرفضهما وجود التوأم على رأس القيادة الفنية كما يثار في الإعلام.

وأضاف الكومى في تصريحاته: «تم تأجيل المؤتمر لإقامته في العاصمة الإدارية ذلك الصرح الكبير للترويج لها، ولتكون البداية موفقة، وقد أعلن الكابتن حازم إمام ومحمد بركات من قبل تأييدهما الكامل للجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وكذلك عامر حسين».

واختتم إيهاب تصريحاته قائلًا: «لا أستطيع الإفصاح عن عقد حسام حسن مع منتخب مصر، والمدير الفني هو الوحيد الذي من حقه الإعلان عن القيمة المادية للعقد، والتوأم حسن لم يتحدثا في أي تفاصيل مالية في العقد أو أي شروط، وتركنا الحرية كاملة لهما لتشكيل الجهاز الفني للمنتخب.

وكان مصدر داخل اتحاد الكرة، قد كشف كواليس استكمال تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعد الإعلان بشكل رسمي قبل ساعات عن تعيين محمد عبد الواحد مدربا مساعدا ضمن الجهاز المعاون لحسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة.

وأشار المصدر، أن اختيار محمد عبد الواحد مدربا مساعدا في جهاز منتخب مصر جاء بقرار من التوأم حسام وإبراهيم حسن، وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ترك للتوأم حرية اختيار المدرب المساعد على غرار ما تم في اختيار باقي الجهاز المعاون والذي اختاره التوأم بالكامل.

ويُذكر أن التعاقد مع حسام حسن ممتد حتى بطولة كأس العالم 2026، علما بأن العقد لا يتضمن أي شروط جزائية على أي طرف من طرفي التعاقد، كما أن الجهاز المعاون لـ حسام حسن في منتخب مصر لم يتم تحرير عقود لهم، حيث وقع حسام حسن بمفرده على العقد والذي يشتمل على باقي مساعديه.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر كلٍ من: حسام حسن مديرا فنيا، وشقيقه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، بجانب طارق سليمان مدرب عام، ومحمد عبد الواحد مدرب مساعد، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، ووليد بدر مدير إداري، فيما تم الاتفاق على استمرار الدكتور محمد أبو العلا والجهاز الطبي للمنتخب ومحمود سليم محلل الأداء، وثنائي الجهاز الإداري مينا سامح وعلي محمد علي.