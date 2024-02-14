قداسة البابا يستقبل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له.

رحب قداسة البابا بضيوفه، بينما تحدث رئيس الهيئة عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطبيقها في ٦ محافظات حتى الآن، والتي تخضع مستشفياتها لرقابة الهيئة التي تضمن تطبيق المعايير المعتمدة دوليًّا في الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات المنظومة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تقع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تحت الرعاية المباشرة للسيد رئيس الجمهورية.