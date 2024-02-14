راشيل كوندانانجي قاهرة برشلونة أغلى صفقة انتقال في الكرة النسائية

ذكرت تقارير صحفية متخصصة فى الرياضة اليوم «الأربعاء»، أن لاعبة زامبية حطمت الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال على مستوى لاعبات كرة القدم للسيدات.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن راشيل كوندانانجي قد انتقلت إلى صفوف «باي اف سي» الأمريكي قادمة من «مدريد سي اف اف» مقابل 735 ألف يورو أى ما يُعادل «787 ألف دولار»، وبذلك تُحطم هذه الصفقة الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال على مستوى كرة القدم النسائية، حيث أن عقد اللاعبة يضم أيضا مكافأت بقيمة 70 ألف يورو.

وكانت لاعبة منتخب زامبيا راشيل كوندانانجي، صاحبة الـ«23» عامًا، قد انتقلت إلى «باي اف سي» الأمريكي بعقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم خامس.

ولم يتم الكشف من أي الفريقين الأمريكي أو الإسباني، عن قيمة الانتقال لدى الإعلان الرسمي عن الصفقة، وكانت لاعبة الوسط الإنجليزية «كيرا والش» تحمل الرقم القياسي السابق لأغلى صفقة في كرة القدم النسائية، لدى انتقالها من مانشستر سيتي إلى برشلونة في 2022 مقابل 470 ألف يورو.

وكانت راشيل كوندانانجي، قد لفتت الأنظار خلال العام الماضي بأدائها مع فريقها في الدوري الإسباني والبطولات المحلية الأخرى، وكذلك مع منتخب بلادها زامبيا في كأس العالم للسيدات التي أقيمت في أستراليا ونيوزيلندا، والتى توج المنتخب الإسباني بلقبها.

وسجلت النجمة الأفريقية الواعدة 25 هدفا في 29 مباراة بالدوري الإسباني للسيدات الموسم الماضي، أبرزها ثنائيتها في مرمى برشلونة حامل اللقب، والتي قادت مدريد لإلحاق أول هزيمة ببرشلونة بعد صمود 64 مباراة، منهيا سلسلة اللاهزيمة الخاصة به.