السجيني لموظفي الجهاز الإداري: المسئول لازم يذاكر “احنا مش جايين ندوة”

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من المسئولين التنفيذيين بالجهاز الإداري للدولة المنوط بهم حضور اجتماعات لجان البرلمان بـ”مذاكرة كويس للموضوعات التي يتحتم عليهم إحضار ردود وافية بمطالبات النواب، احنا مش جايين ندوة “.

وأضاف السجيني أثناء اجتماع لجنه الإدارة المحلية لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا: “احنا في اجتماعات برلمان مصر أقدم برلمانات العالم، وفي المنطقة والشرق الأوسط، ولابد من مراعاة ذلك للجميع”.

كلمات السجيني جاءت للرد علي المسئولين التنفيذيين بمحافظة قنا، موكدًا: “ردودكم غير واضحة وغير محددة”، وذلك بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين عبدالفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن تقنين أوضاع أهالي نجع فؤاد بالسحارة، بناحية النجمة والحمران – مركز أبوتشت – محافظة قنا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث إن منازل أهالي النجع منشأة منذ أكثر من 60 عاما على ترعة الحمرانية الملغاة، ويتم سداد قيمة الضرائب العقارية عنها بانتظام.

والطلبين الثالث والرابع بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة فدان من أملاك الري المخصصة للمجلس المحلي بأبوتشت– محافظة قنا، بغرض بناء مقابر جديدة عليها تتسع لدفن الموتى بقريتي (الزرايب، الرحابات) ونجع سباق،

وشدد السجيني بضرورة معاينة حقيقية علي أرض الواقع للطلبات المنظورة وتراجع الاشتراطات على أن يتم إفادة اللجنه رسميًا خلال اسبوع وتودع أمانة اللجنة.