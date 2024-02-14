اليوم فى قمة سعودية.. «ديربى» بين النصر وفيحاء يتصدره كريستيانو رونالدو

تتجه أنظار جماهير وعشاق الكرة السعودية اليوم «الأربعاء»، نحو ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض، وذلك فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، حيث تُجرى قمة سعودية «ديربي» بين الفيحاء والنصر، ضمن دوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب يوم الأربعاء 21 فبراير الجارى، على ملعبه «الأول بارك»، فيما سيحاول نادي الفيحاء للفوز على النصر، للاحتفاظ بآماله في بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة، قبل مباراة الإياب.

وكان فريق نادى النصر، قد تأهل إلى الـ16 بعدما تصدر قائمة المجموعة الخامسة في دور المجموعات برصيد 14 نقطة، جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما يأتى فريق نادي الفيحاء فى المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليصعد إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

ويغيب عن نادي النصر، العديد من اللاعبين، حيث سيغيب للإصابة حارس مرماه الكولومبي أوسبينا، ومهاجمه عبد الرحمن غريب، فيما تعرض حارس المرمى نواف العقيدي للإيقاف مؤخرا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمدة 5 أشهر، مع تغريمه 300 ألف ريال، على خلفية أزمة «التمرد» الشهيرة مع المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني.

ومن المتوقع أن يختار المدير الفني لنادي النصر البرتغالي لويس كاسترو، التشكيل التالى:

حراسة المرمى: راغد النجار، خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، عزيز بيهيش، وفى الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبد الله الخيبري، أما الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد العزيز العليوة، كريستيانو رونالدو.

وعن التشكيل المتوقع لنادي الفيحاء فجاء كالتالى:

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش، وفى خط الدفاع: نواف الحارثي، حسين الشويش، سامي الخيبري، مختار الرشيدي، محمد البقعاوي، أما خط الوسط: هنري أونيكورو، عبد الرحمن السفيري، سعود زيدان، سلطان مندش، وفى الهجوم: فاشيون ساكالا.