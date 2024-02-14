اقتصادية النواب توصي بسرعة إنهاء منظومة متابعة السلع الغذائية وتشديد العقوبات للمخالفين

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصرالله، بشأن عدم وجود رقابة مشددة على الأسواق، ووجود تفاوت في الأسعار لنفس المنتجات بنفس المدينة، وكذلك جودة وصلاحية المنتجات، بحضور وكيلي اللجنة وأعضائها ومندوبى وزارة التموين ومباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك على مستوى الجمهورية.

وطالبت “عازر” خلال مناقشة الطلب المقدم منها الجهات المسؤولة بعمل منظومة لمتابعة السلع الغذائية من المنتج وحتى وصولها الى المستهلك لضمان توحيد الأسعار لنفس المنتج، وضرورة تشديد العقوبات للمخالفين بما يضمن السيطرة على التلاعب بالأسعار والتغلب على جشع التجار.

من جانبه أفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جارى عمل اللازم لإنهاء المنظومة وسيعود تأثيرها على الأسواق بأسرع وقت ممكن لإحكام وتشديد الرقابة والتغلب على فوضى السوق المصري فيما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إنهاء المنظومة وتطبيقها و المتابعة، مؤكدة أن هذا الاجتماع ليس الأخير فى هذا الشأن إلى أن يشعر المواطن باستقرار الأسعار والسيطرة الكاملة على السوق.