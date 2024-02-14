الحكم بالسجن 6 سنوات على نجم منتخب هولندا وسبارتاك موسكو

قضت محكمة في أمستردام، على مهاجم سبارتاك موسكو الروسي ومنتخب هولندا كوينسي بروميس، بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة تهريب الكوكايين مع تنظيم عصابي خطير.

وكانت قد عُقِدَت جلسة الاستماع في القضية يوم 24 يناير الماضى، وطلبت النيابة العامة في هولندا، سجن بروميس، الذي يتواجد حاليا في معسكر تدريبي مع سبارتاك في الإمارات، لمدة 9 سنوات بعد اتهامه باستيراد حوالي 1361 كيلوغراما من الكوكايين.

وذكرت المحكمة، أن بروميس لعب دورًا حاسمًا في تهريب شحنتين من الكوكايين وصلتا إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.

ولم يكن اللاعب، والذى يبلغ من العمر 32 عاما، حاضرا في جلسة المحكمة، وفشل مكتب المدعي العام الهولندي في الحصول على بلاغ تسليمه، بانتظار عودة بروميس إلى البلاد ليتم القبض عليه.

وكانت محكمة في أمستردام فى وقت سابق، قد حكمت على بروميس بالسجن لمدة عام ونصف، في يونيو 2023، بتهمة تورطه في حادث طعن أحد أقربائه، واستأنف اللاعب على هذا القرار في وقت لاحق.

ولعب المهاجم هذا الموسم 21 مباراة مع سبارتاك في جميع البطولات، سجل فيها ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، كما أن بروميس لعب من قبل لصالح نادي إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في شتاء عام 2021 الماضي، ولا زال معه حتى الآن.

وخاض كوينسي بروميس 50 مباراة من قبل مع منتخب هولندا بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 7 أهداف، بخلاف لعبه بمختلف الفئات العمرية مع المنتخبات الهولندية.