الأهلى توجه إلى مطار القاهرة لبدء رحلة الجزائر وهذه قائمة لاعبيه

تحرك فريق الكرة بالنادي الأهلي، من مقر النادي بالجزيرة متوجهًا إلى مطار القاهرة ليستقل طائرة خاصة، وذلك لبدء رحلة السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة من مساء «الجمعة» المقبل بتوقيت القاهرة، بعد أن انتهى صباح اليوم «الخميس» من آخر مران بالقاهرة قبل تحرك الفريق إلى مطار القاهرة.

وكان قد تم اختيار قائمة الأهلي المُسافرة للجزائر والتى قام بتحديد أسماءها المدير الفني للفريق مارسيل كولر لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال إفريقيا، وكان من بينها انضمام اللاعب مصطفى أبو الخير لاعب وسط فريق الشباب.

كما شهدت قائمة الأهلي، تواجد اللاعب عمرو السولية رغم الإصابة التي تعرض إليها في مران الأهلي مساء أمس «الثلاثاء»، فى عضلة السمانة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم ندفيد، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، مصطفى أبو الخير، أما خط الهجوم: محمود كهربا، وأنتوني موديست.

وشهدت قائمة الأهلي، غياب كلا من محمد الشناوي إلى جانب وسام أبو علي وأليو ديانج، بالإضافة إلى بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو بالإضافة إلى المغربي رضا سليم بسبب عدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد بسبب عدم قيد الثنائي في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية للموسم الحالي.