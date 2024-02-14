حمدي رزق يكتب :أيه البواخه دية!

بقلم: حمدي رزق

ربنا ابتلانا بناس بايخة، والبواخة معجميا لا تؤدى المعنى حرفيا، معجميا باخ الحر والنار والغضب والحمى، أي سكن وفتر… صار باردا من البرودة ! شعبيا البواخة بواخة، وأيه البواخة دية، بمعنى “ليه الرذالة” وتترجم عند البنات غلاسة، وعند المتثاقفين، نطاعة، والتنطع كما التنمر أذية والأذية طبع… مقترح تحويل ( 20 % ؜) من راتب العاملين المصريين في الخارج إلى الوطن بالعملة الأجنبية لدعم الاقتصاد وحل مشكلة الدولار، مقترح يمكن تداوله، والاختلاف من حوله، وعادة المصريين في الخارج لا يتأخروا قدر ساعة عن نداء الوطن، وكما أبدع المبدع “أمين عزت الهجين” وغني طيب الذكر موسيقار الأجيال “محمد عبد الوهاب”: “حب الوطن فرض عليه/ أفديه بروحي وعينيه

مزاد البواخة فتح على كابتن مصر “محمد صلاح”، يتبرع بثلث راتبه في ليفربول، أصله قدوة لناس كثير، هنا يصح القول بتأفف أيه البواخة دى ، هوة فيه ثقل دم أكثر من كده، هوة راتب صلاح كله على بعضه بمكافآت الفوز، سيدعم اقتصاد بلد بحجم مصر، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام… من الحرام الوطني؟! بطلوا إحراجات للناس المحبة لهذا الوطن، التنطع على أكتاف المصريين العاملين في الخارج، وإلزامهم من جانب مدعي الوطنية بتحويل خمس الراتب إلى وطنهم، بواخة مفرطة، وذكر اسم صلاح تحديدا من فرط البواخة، من تأني أيه البواخة لدى … أيه الرذالة لدى . مشكورة السيدة “سها جندي”، وزيرة الهجرة، خرجت تغسل وجه الحكومة من رذاذ بخاخة البواخة، قالت قاطعة: “الدولة لا تتدخل إطلاقا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج” .

فعلا اللي اختشوا ماتوا من الخجل، وبين ظهرانينا من لا يعرف حمرة الخجل، و فاكر نفسه مفكراتي من حكومة الظل الظليل، عنده فكر ملك عليه ليلة، وظل يفكر ويفكر ويفكر حتى كتب في اللوح المحفوظ مفكراتي. عجيب أمرهم الشهر الماضي كابتن صلاح كان خاين وعينيه خاينين، ومتهرب من الواجب الوطني، والنهارده إذا هو وطني قح، ومصري حتى النخاع، ولو فعلها وحول الإسترليني، يا سلام على الوطنية، صلاح قيمة وسيمة ونموذج ومثال وقدوة حسنة.

أيه البواخة دية … هو صلاح شخشيخة في أيديكم، تلقونها على طول أيديكم يوم تملونها، ثم تتذكرونها في الملمات، صلاح تبرع لصندوق “تحيا مصر” قبلا، ولو طلبت مصر عينيه لن يتأخر عنها، ولكن بالإجبار والإلزام، يسمونه تنطعا وفي التفسير بواخة، من قبيل الحرام، وما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، وفي الحديث الشريف: «لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه». هوة صلاح بقي ملطشة للي يسوى ولا ميسواش، فعلا صدق الإمام الشافعي قولا: “وعين الرضا عن كل عيب كليلة .. ولكن عين السخط تبدي المساوي ” . * * سيبك من صلاح ، بدلا من أن تتنطع بمقترح يكلف العاملين في الخارج خمس راتبهم وهم في أشد الحاجة إليه لستر بيوتهم، تبرع سيادتك بثلث ثروتك وأستر اقتصاد وطنك، يعني الناس تشقي ويطلع عينيها، وغربة وشحططة، ويحول خمس مرتبه للقاعدين على قلبها لطالون، تبرع سيادتك أولا ونحن وراءك .. تجهيل صاحب المقترح اللوذعي مقصود من باب الأدب والتأدب في الخطاب المكتوب، علهم يثوبون إلى رشدهم، وبالمناسبة هو ليس مقترحا حكوميا ولا يساريا ولا اشتراكيا، أن المقترحات المرقطة تشابهت لينا، هو مثل طق حنك، وفي وصفه كلاما ساكتا، لا يحرك ساكنا حتى كابتن صلاح تجاهله تماما ولم يعلق، غلق على نفسه صفحات كتاب يقرؤه في وقت فراغه من التأهيل الطبي… صلاح مثله مثل كل شاب مصري جدع شهم يتفاعل مع الكلمة الحلوة، ويقول للحلو أنت حلو في عيونه، وجد يأنف البواخة من أهلها. معلوم تشفيط الحنفيات ميملاش قرب، جمعا قربة، ومحزن أن يصل الحال بمن يزعمون فكرا ويشتغلون بالسياسة ويقترحون حلولا وهمية موهومة لا تقف على قدمين، لم تصل بنا الحالة إلى مرحلة خذ من أموالهم .

ممكن نسيب الحكومة تدبر حالها بروية وتعقل، وهي قادرة، ولديها خططها، وأفكارها، والمؤتمنون على الأزمة عاكفون على حلحلتها دون ضجيج، بعض من الصمت حبا في مصر… لو سمحتم نقطونا بسكاتكم …