من البرلمان.. محافظ قنا يزف بشرى لأهالي مدينة الأمل بنجع حمادي وتسليم 800 عقد الأسبوع المقبل

زفّ اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بشرى لأهالي محافظة قنا ومدينة الامل بنجع حمادي، بإعلانه عن تسليم 800 عقد للمنتفعين في مدينه الأمل بنجع حمادي الأسبوع القادم تخص ثلاثة جميعات، مؤكدًا: “اللي عايز يبني من المواطنين يتفضل وسنقدم له كافة التسهيلات”.

وأضاف الداودي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد الحسيني لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدم من الهيئة البرلمانية لمحافظة قنا، وبحضور أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الخطط التي نعمل بها في الانتهاء من المجتمعات العمرانية الجديدة ومنها مدينه الأمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار، موضحًا: انتهاء تسوية جميع الطرق بالكامل والانتهاء من 95% الصرف الصحي بالمدينه وجاري استكمال مشروعات توصيل المياة بنسب انجاز كبيرة جداً، ومشروعات توصيل مياه الشرب ساهمت في إنجازها بنجاح شركة مياة الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس رجب عرفة، الذي قدم جهود مشكورة في هذة الخطة والتي كان مخطط لها 1.2 مليار، تم ترشيد النفقات وتنفيذها بكفاءة كبيرة بقيمة 300 مليون جنيه.

وطالب محافظ قنا كل الجمعيات المنتفعة بمدينة الأمل بسداد الدفعات المستحقة عليها حتى نتمكن من الانتهاء من جميع النشاطات بالمدينة الواعدة، مبينًا: بأن كل جميعة لم تسدد سيتم السحب الأراضي منها طبقا للقانون، وبالرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية وتأثرنا به في مصر إلا أننا لم نطلب من المواطنين جنيه زيادة الي الآن، وسعر المتر يعتبر “ببلاش”.