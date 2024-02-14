تعرف على سر فشل تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح وكيفين دي بروينه

كشف رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد «غير الربحية» أنمار الحائلي، عن أسرار جديدة، في «فشل» ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت جماهير الاتحاد، هاجمت الإدارة الاتحادية بسبب عدم رضاها عن صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الحالي، وسط تأكيدات من الحائلي في وقتٍ سابق، على أنه طلب بعض الأسماء من لجنة الاستقطابات، مثل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، من ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال الحائلي خلال كلمة له اليوم «الأربعاء»: «كنت أريد أنا ونائبي أحمد كعكي، أن نتعاقد مع بعض النجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليج».

وكشف أنمار، عن أنهما لم يتمكنا من إتمام هذه الصفقات- في إشارة ربما إلى صلاح ودي بروينه-، لعدة أسباب أهمها: «عدم القدرة على دفع رواتب هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى المسؤولية التضامنية».

وأضاف أنمار في كلمته: «كيف نجلب لاعب لا نستطيع دفع رواتبه؟.. سيقوم بفسخ عقده مع الفريق بعد شهرين فقط، ويقدّم شكوى ضدنا أمام فيفا».