محافظ قنا يستجيب لطلب النواب بمراعاة الظروف الإنسانية في انتدابات الموظفين

استجاب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إلى مطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب بمراعاة الاعتبارات الإنسانية في طلبات الانتدابات الخاصة بالموظفين والجهات التي تقع تحت ولاية المحافظ، مؤكداً بأن طلبات لجنة الإدارة المحلية لها كل تقدير، والظروف الإنسانية لا يمكن النقاش فيها والقبول إذا توافرت الظروف القهرية.

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، مطالبات من نواب قنا بضرورة زيادة الاستثناء المقرر بحالة انتداب واحده لكل نائب من المواطنين الموظفين وشدد السجيني بأنه لايمكن بأي حال من الأحوال إقرار استثناءات إطلاقا ولكن إذا توافرت البعد الإنساني من غير المقبول ان يكون هناك تأخير، وطالب السجيني بأن نضع لها معايير وليس عدد ويستثني من تتوافر فيه شروط الاستثناءات والوضع الإنساني وموافقة والجهات أن شاء يكون 10 موظفين لكل نائب .

ورد محافظ قنا بأن محافظة قنا تمر بازمة وعجز في المدرسين ولابد من النظر لهذا الأمر بعين الاعتبار، ووصل الأمر أن محافظ البحر الأحمر طلب مني الدرجات المالية الخاصة بالموظفين المنتدبين في البحر الأحمر، ورفضت رفضا قاطعا أن يتم نقل الدرجات الماليه بين المحافظة وأن هذه الدرجات مخصصه لمحافظتي ولن يتم التنازل عنها.

وتدخل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربيه والتعليم بقنا بأن اللواء أشرف الداودي محافظ بدرجة إنسان، أصدر لي توجيهات شخصية، بعرض حالات وطلبات الانتدابات التي لها ظروف استثنائية والموافقه عليها فورا وتقبل بدون تردد.

وأضاف السيد: أن قنا ذات طبيعه خاصة ويوجد بها عجز كبير في دشنا وابوتشت وهناك فصول قائمه بدون معلمين ولدينا في قنا 10 آلاف مدرس عجز في المدارس ولفت وكيل وزارة التربيه والتعليم أنه منذ 2014 لم يتم تعيين معلم العجز وهناك عجز صارخ وفي آخر مسابقة 30 الف معلم طالبت 10 آلاف نصيب قنا 900 تم تصفيتهم 600 معظمهم معلمات رياض اطفال والسنه دي هنرسي علي 200 معلم.

وتابع وكيل تعليم قنا بأن هناك اهتمام كبير من محافظ قنا بشأن الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير المعلمين في كل مدرسة لخدمة طلاب وأبناء قنا.