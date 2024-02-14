التعادل الإيجابي يحسم لقاء زعيم الثغر مع طلائع الجيش فى «دورىNile»

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش، في اللقاء الذى أُقيم على ستاد الإسكندرية، ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دورى Nile».

أحرز هدفى فريق الاتحاد السكندرى كل عبد الغنى محمد في الدقيقة 7 وناصر ناصر في الدقيقة 17، من زمن الشوط الأول، فيما أحرز هدفى فريق طلائع الجيش أسلام أبو سليمة بـ«هدف ذاتى»، في مرماه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وتعادل اللاعب محمد حمدى ذكى بالهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 83 من ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يتقاسم فريقى زعيم الثغر ونظيره فريق طلائع الجيش نقاط المباراة، حيث تحرك فريق الاتحاد خطوة نحو المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما انفرد فريق طلائع الجيش بالمركز الرابع برصيد 18 نقطة.