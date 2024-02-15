طلب إحاطة لرئيس حماية المستهلك بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر

تقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس جهاز حماية المستهلك بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مستمر دون وجود رقابة من جانب جهاز حماية المستهلك على أسعار السلع بجميع القطاعات فى الأسواق.

وأكدت “متى” في طلبها؛ أن الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع، تسبب فى حالة من الهلع لدى المواطن، الأمر الذى أدى إلى عدم الثقة من جانب المواطن فى الحكومة، متسائلة إلى متى تستمر الأزمات لدى المواطن فى الفترة الحالية، ومتى سيشعر بأن الأمر أصبح تحت السيطرة؟

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لحل أزمة الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع، وذلك باعتبار أن جهاز حماية المستهلك ممثل للجهات الرقابية المنوطة بمراقبة الأسعار فى ظل حالة الإنفلات بالأسواق.

وأشارت إلى ضرورة ضبط الأسعار فى الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان فى ظل حاجة المواطنين لشراء إحتياجاتهم من السلع، مطالبة الحكومة أن تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين فى الأسواق وأن يصدر مجلس النواب تشريعات تغلظ من عقوبة التجار المحتكرين.