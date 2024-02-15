الكاثوليكية تشارك في لقاء البابا تواضروس بلجنة خدام الرعايا بمجلس كنائس مصر

شاركت الكنيسة الكاثوليكية في لقاء خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بمجلس كنائس مصر، وذلك بالمقر البابوي، بالقاهرة، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

مثلّ الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة، الأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية، والقمص بيشوي فوزي، والأب يوحنا سعد، لجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بمجلس كنائس مصر.

حضر أيضًا القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، حيث تضمن اللقاء عرض الأعمال، التي تمت خلال الفترة الماضية.

ودعا قداسة البابا الحاضرين، إلى عقد المؤتمر السنوي للجنة خدام الرعايا (الكهنة والقسوس)، بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، كما أعطاهم بعض توجيهات لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.