المرحلة الـ25 غدًا.. دفاع النواب تُشيد بمبادرة كلنا واحد وتؤكد: جزء من دور الداخلية الوطني على مر التاريخ

أشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بما حققته مبادرة “كلنا واحد” التي تطلقها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية لتقديم السلع المنخفضه للجمهور، مؤكداً بأن إعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، والتى ستنطلق غدا الجمعة 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيد علي وزارة الداخلية هي صمام أمان الجبهة الداخلية، وركن رصين تقدم رسالتها الساميه في التخفيف عن المواطنين بتقديم السلع باسعار مخفضة.

واضاف وكيل دفاع النواب؛ بأن وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق تؤكد دائمًا بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع، وتقوم بأداء واجب وطني اخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهة موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني، بإقامة معارض للسلع المخفضة، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن توجيهات وزير الداخلية واضحة ومحددة وصارمة بأن المواطن المصري فوق كل اعتبار وتوفير السلع والغذاء، لا يقل أهمية من توفير الأمن والاستقرار، وما تساهم به الداخلية في سبيل توفير السلع باسعار مخفضة جزء من دورها الوطني علي مر التاريخ التي تبرهن كل يوم علي إنها حصن الأمن والأمان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وذلك إعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية – 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.