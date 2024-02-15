بلدية المحلة يفوز على مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل فى الجولة الـ12 بدورى “Nile”

تمكن فريق بلدية المحلة من تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر والفوز عليه بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، فى منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة التى اقيمت على ملعب غزل المحلة، سيطرة من لاعبى فريق بلدية المحلة، حتى نجحوا فى احراز هدف المباراة الوحيد عن طريق إسلام مرزوق فى الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، بينما حاول للاعبي فريق مودرن فيوتشر إدراك هدف التعادل أثناء الشوط الثانى ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وبهذا الفوز رفع فريق بلدية المحلة رصيده إلى 13 نقطة، في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 11 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مثلهما، فيما تجمد رصيد فريق مودرن فيوتشر عند 13 نقطة، في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث لعب الفريق 9 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، بينما تلقى الخسارة في 4 مواجهات.