البرلمان يطالب بالتوسع في معارض أهلًا رمضان في القرى ومتابعة تخفيضات الأسعار

أكد النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب، أهمية تنظيم معارض أهلا رمضان بالمحافظات، التى أعلنت الحكومة عن انطلاقها قبل بداية الشهر الكريم، وذلك لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية اللازمة لهم بأسعار مخفضة.

وطالب النائب بالتوسع في عدد تلك المعارض وألا يقتصر تنظيمها علي المدن فقط بحيث تصل إلى القرى، وذلك لتقديم تلك السلع المخفضة للمواطنين بالقرى، وتخفيف الزحام على المعارض المنظمة بالمدن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطنين بالقرى يتحملون مشقة الانتقال إلى أماكن تلك المعارض بالمراكز والمدن، ما يتسبب في زحام كبير لها، الأمر الذى يتطلب توفير تلك الخدمات داخل القرى التى يقيمون بها.

وشدد النائب محمود عصام، على ضرورة فرض الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة على تنظيم تلك المعارض، لضمان تقديمها سلعا ذات جودة عالية وفي نفس الوقت تطبيق تخفيضات حقيقية في الأسعار، وذلك لتحقيق الهدف من تنظيم تلك المعارض وهو دعم ومساعدة المواطنين وتليية احتياجاتهم بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع الأسعار حاليا نتيجة التحديات الاقتصادية.