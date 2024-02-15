الإسماعيلى عاد لطريق الانتصارات بفوز مستحق على سيراميكا كليوباترا

استعاد فريق الإسماعيلى ذاكرة الانتصارات، بعدما فاز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم “الخميس” على ستاد الإسماعيلية، فى منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى.

بدأ فريق الدراويش التسجيل عن طريق الموهوب نادر فرج، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف عبد الرحمن المجدى الهدف الثانى للإسماعيلى في الدقيقة 27، فيما سجل صديق أجولا هدف سيراميكا الوحيد فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة حصل الإسماعيلى على أول 3 نقاط بعد الخسارة أمام إنبى، في الجولة التاسعة من الدورى والتعادل أمام المصري في الجولة الـ11.

وتعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا للطرد في الدقيقة 41 من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الـ”var”.

بهذا الفوز يأتى الاسماعيلى فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين، وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدف.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 11 هدفاً.