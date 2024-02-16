التضامن: انطلاق الماراثون الخيري الأول في وادي دجله لدعم أهالينا في قطاع غزة

تنظم وزارة التضامن الإجتماعي اليوم بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية الماراثون الأول الخيري لتنظيم أكبر الفعاليات لدعم أهالينا في قطاع غزة

أعلنت “نيفين القباج” وزيرة التضامن الإجتماعي أن الماراثون ليس مجرد حدث رياضي؛ إنه رمز للجهد الجماعي لكل الجهات المشاركة من وزارات ومجتمع مدني وقطاع خاص للتخفيف من الصعوبات والمعاناة التي يواجهها أهل غزة.

تنطلق الفعالية اليوم الجمعة، 16 فبراير 2024، في محمية وادي دجلة، وجميع الإيرادات من سباق الجري ستعود بالنفع المباشر على مواطني غزة.