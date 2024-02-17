27 جنيها للسكر و 70 للزيت و 35 للأرز . ..وكيل التموين بالأقصر: ضخ 140 طن من السلع الأساسية يوميا بمعارض أهلاً رمضان

أكد د.” تامر صلاح “وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظ الأقصر، ضخ نحو 140 طن من السلع الأساسية يوميا بمعارض أهلا رمضان بالمحافظة والتي يبلغ عددها 7 معارض ما بين رئيسة و فرعية وذلك بواقع 20 طن بواقع لكل معرض بالإضافة إلي الشوادر…جاء ذلك خلال جولة تفقدية على معارض أهلا رمضان في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية،

وأوضح صلاح أن المعارض السلعية مستمرة منذ شهر رمضان الماضي مروراً بمبادرة الرئيس لخفض الأسعار، مشيراً إلي أن تلك المعارض شهدت تجديدات خلال الفترة الحالية استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك وتم ضخ كميات مضاعفة من السلع تتراوح تخفيضاتها من من 25 الي 30٪ .

واضاف أنه سيتم إقامة 3 معارض أهلا رمضان رئيسية في الأقصر و اسنا و أرمنت، و 4 معارض أخري فرعية في مراكز المدن، كما انه سيتم أيضا إطلاق 9 سيارات سلعية عبر 3 قوافل وهناك 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع “عربيتي” 4 منهم حمولة 5 أطنان و سيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية، و من 20 الي 30 شادر في المناطق الأكثر احتياجا.

وذكر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه يتم ضخ 21 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد يوميا ، و 15 طن والزيت الخليط 1 لتر بسعر 100 جنيه و الـ 800 مللي بـ 70 جنيهاً، ، و5 أطنان أرز بسعر يتراوح من 20 الي 37 جنيها للكيلو الواحد حسب الدرجة والنوعية، مشيرا إلي أن اليوم الاول شهد ضخ 40 طنا وذلك في كافة المعارض والشوادر.

ونوه إلي أن موسم أهلا رمضان يتزامن مع الموسم السياحي في محافظة الأقصر والذي يشهد إرتفاع في معدلات الطلب على السلع بنسبة تصل إلي 80٪ مقسمة الي 50٪ زيادة استهلاك المواطنين و30٪ للوافدين.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر الي أن ذلك يستدعي تأمين وصول السلع للتجار حيث يتم تحديث قواعد البيانات الخاصة بأماكن المخازن وكميات السلع المتوفرة لديهم خاصة السلع الاستراتيجية والرئيسية.

وقال صلاح أن المديرية تعمل علي متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنه 2023 و القرارات رقم 1 و 2 لسنه 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو.

واوضح صلاح أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمه بإحدى اللغات الاجنبية على أن يدون السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج النهائي .

وأوضح صلاح أن القرار ألزم أيضاً المنشآت فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الاقصى الجديد للسعر واسبابه .

ونوه وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلي تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن وكذلك المحافظة ومنظمات المجتمع المدني حيث تقوم بالاجتماع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في ضوء التزام الجهات المشار إليها .

وفيما يتعلق بسلعة السكر، كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أن الفترة الماضية شهدت إنسحاب القطاع الخاص كاملا من السوق، الأمر الذي كان لزاماً على وزارة التموين التدخل سريعاً لتعويض ذلك النقص، وضخ كميات كبيرة من السكر للمواطنين في المنافذ التابعة للوزارة وبقدر الإمكان حاولت توفيره في منافذ القطاع الخاص المعتمدة.

وأكد صلاح إنه لا توجد أزمة في المعروض من سلعة السكر ، وانما هناك تكالب من المواطنين على الشراء للتخزين، والحصول على كميات كبيرة بغرض التحوط من نقص المعروض، موضحاً أن المخزون الاستراتيجي من السكر في محافظة الأقصر آمن ويكفي 6 اشهر. ولفت صلاح الي أنه يتم توفير السكر التمويني بسعر 27 جنيها والحر المطروح على البطاقات التموينية والمنافذ السلعية بسعر 27 جنيها.

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أنه يتم طرح كيلو الدقيق بسعر يتراوح من 25 الي 28 جنيها، والمكرونة زنة 350 جرام من 6 و 9.5 جنيها و 400 جرام بـ 13 جنيهاً ، والدواجن البرازيلي والمحلي بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد واللحوم السودانية بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد.

واضاف عبد الرزاق أن هناك متابعة مستمرة من قبل المديرية على معدلات الضخ بكافة المنافذ لتأمين وصولها الي مستحقيها بدون مغالاة في الأسعار أو تسريبها .

من جانبه قال حسن عبد الفتاح مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الأقصر أن جميع السلع متوفرة ويتم ضخ معدلات كبيرة منها ، حيث يتم ضخ الارز المصري بسعر 35 جنيها والأرز الهندي بسعر 30 جنيها والصلصة زنة 300 جرام بسعر 10 جنيهات والشاي عبوة ربع كيلو بسعر يتراوح من 57 الي 60 جنيها، مشيرا إلي أن تلك الاسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بواقع 15٪.