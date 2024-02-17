التموين: التنسيق مع الغرف التجارية و المحافظين لافتتاح معارض أهلا رمضان و إتاحة السلع بأسعار مناسبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إرتفاع معدلات ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين وذلك بتخفيضات تتراوح من 25 الي 30٪ عن مثيلاتها في الأسواق.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية و المحافظين لإنشاء المعارض السلعية بصفة دورية و إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار الوزير الى ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ستشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالاضافة الى 146 شادر ايضاً

فيما أكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين ، أن الوزارة تواصل متابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين سواء بمنافذها من مجمعات استهلاكية ومحلات البقالة التموينية و مشروع جمعيتي عبر شركتي الجملة ” العامة و المصرية ”

ونوه الشحات إلي الشركة القابضة للصناعات الغذائيه ، ستقوم بطرح ستقوم بطرح 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن دواجن مجمدة بالمعارض ، بالإضافة إلى شنطة أهلا رمضان بأصناف تتراوح بين 6 إلي 10 أصناف.

وأوضح أنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالاضافة الى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني ، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف