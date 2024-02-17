طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الخبز السياحي

تقدم النائب أحمد العقاطي عضو مجلس النواب، عن محافظة الوادي الجديد ، بطلب إحاطة موجه للدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار العيش السياحي ووصول سعره لـ 3 جنيهات.

وأكد “العقاطي” ان الزيادة في أسعار الخبز السياحي جاءت في توقيت يزيد فيه الإستهلك خاصة ونحن مقبلين علي شهر رمضان، وهذا يمثل عبء علي الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار لكافة السلع، و”الخبز” أساسي بالنسبة للأسرة، لافتاً أن سعره يختلف من منطقة لأخرى من 2 جنيه ليصل إلى 3 جنيهات في بعض المناطق.

وطالب النائب بضرورة تشديد الرقابة علي كافة المخابز السياحية للتأكد من مدي التزامها بالسعر المقرر، وكذلك الأوزان مع تطبيق القانون علي المخالفين.