نائبة التجمع تتقدم بطلب برلماني لسرعة الانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان، السياحة، والتنمية المحلية، بشأن تأخر إفتتاح مشروع “ممشي أهل مصر” بمنطقة ماسبيرو وقصر النيل.

وقالت النائبة إن “ممشى اهل مصر” بمنطقة ماسبيرو وقصر النيل، يعتبر متنفس للمصريين، ويعد موقع الممشى وقربه من منطقة وسط البلد من أشهر المزارات فى الأعياد، وفى غيره من المناسبات والإجازات وسوف يكون بحق أيقونة المتنزهات وواجهة مصر السياحية، وإن إكتمال هذا المشروع الواقع علي كورنيش النيل يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء ومساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل ، وسوف يكون ضمن الأماكن الأكثر جذبًا للسياح بإعتباره أحد مناطق الجذب السياحي على نهر النيل مما يحقق عوائد اقتصادية تنعش خزينة الدولة.

وطالبت نائبة التجمع بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، لأن مشروع الممشى ليس مجرد فكرة لتوفير مكان للترفيه بل تم تصميم المشروع ليدر دخلًا اقتصاديًا للبلاد بالإضافة لقيمته كمشروع يخدم البيئة.